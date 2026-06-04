接骨院に来た女性に“施術の練習”の名目で胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、柔道整復師の男が逮捕されました。三重県警によりますと、亀山市栄町に住む柔道整復師で39歳の男は今年4月8日、県内の接骨院で“施術の練習”として30代の女性の胸を触るなどわいせつな行為をした、不同意わいせつの疑いが持たれています。女性の話を聞いた親族からの相談で発覚したということですが、男は調べに対して「身に覚えはあり