台風6号(チャンミー)は、今日6月3日午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりました。台風6号温帯低気圧に変わりました台風6号は、5月27日午前9時にカロリン諸島で発生しました。5月までに台風6号が発生するのは、11年ぶりのことです。台風は発達をしながら北上し、6月1日には暴風域を伴いながら沖縄本島を直撃し、最大瞬間風速はうるま市で40.6m/s、那覇市で37.9m/sを観測しました。その後、2日午前9時には暴風域は消滅しましたが