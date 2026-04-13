人気バンド「東京スカパラダイスオーケストラ」の公式サイトが13日に更新され、トロンボーンの北原雅彦(64)が、5月12日の公演をもってグループとしての活動を終了すると発表した。個人としての音楽活動は継続する。バンドの公式サイトで「いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援していただき、誠にありがとうございます。この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため26 年 5月12日（火）billboard classi