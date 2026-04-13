お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。4月13日の放送は、文藝春秋から発売中の『裸の王様トランプのアメリカ破壊日記』の著者である、アメリカ、カリフォルニア州バークレー在住、映画評論家でコラムニストの町山智浩氏をゲストに迎えて話を聞いた。 大竹「町山さんは今、アメリ