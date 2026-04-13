チェルシーが、シュトゥットガルトに所属するドイツ代表MFアンジェロ・スティラー（24）の獲得に興味を持っているようだ。ドイツ『Bild』が伝えた。ドイツ代表として7キャップを刻むスティラーは2023年夏にシュトゥットガルトへ加入すると、高精度の長短のパスを織り交ぜたゲームメイク能力や卓越したボールコントロールを武器にすぐさまポジションを奪取。今季はここまでのブンデスリーガ29試合に出場し、2ゴール6アシストを記録