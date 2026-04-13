京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025-26 ファイナルバスケットボール女子Wリーグのプレーオフ・ファイナル第4戦が12日、京王アリーナTOKYOで行われ、レギュラーシーズン2位のデンソーが同1位のトヨタ自動車に70-51で勝利。3勝1敗とし、悲願の初優勝を果たした。プレーオフMVPには36歳の高田真希が選ばれた。デンソー一筋18年目で初めて掴んだ栄冠。諦めそうになった時に高田を突き動かしたのは、仲間から受けた刺激だった