格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）で、元ＲＩＺＩＮスーパーアトム級王者の浜崎朱加（４４）が無念の敗北を喫した。１年半ぶりにＲＩＺＩＮ復帰となった浜崎はこの日、２０１６年リオデジャネイロ五輪柔道女子５２キロ級銅メダリストのナターシャ・クジュティナ（３６＝ロシア）と対戦。開始とともに鋭いパンチを放ちペースをつかみにかかったが、クジュティナに組み付かれテー