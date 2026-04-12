俳優風間杜夫（76）が12日、RBCiラジオ「きゃんひとみの琉球花物語」にゲスト出演。今年1月に骨折していたことを告白した。きゃんから、体のケアなどについて聞かれた風間は「とにかくね、人間ドックは1年に1回、診てもらって。昔は医者行くのがめんどくさかったから行かなかったんだけど、最近すぐ、ちょっと目がかゆいっていったら眼科に行くとかね、口内炎ができたら口腔外科行ったりね」などと話した。そして自ら「こないだ、