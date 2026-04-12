俳優風間杜夫（76）が12日、RBCiラジオ「きゃんひとみの琉球花物語」にゲスト出演。今年1月に骨折していたことを告白した。

きゃんから、体のケアなどについて聞かれた風間は「とにかくね、人間ドックは1年に1回、診てもらって。昔は医者行くのがめんどくさかったから行かなかったんだけど、最近すぐ、ちょっと目がかゆいっていったら眼科に行くとかね、口内炎ができたら口腔外科行ったりね」などと話した。

そして自ら「こないだ、骨折したんですよ。肋骨（ろっこつ）を…」と切り出した。きゃんが「え！どうしたんですか」と驚くと、風間は「（家で）ベッドから転げ落ちて。今年1月16日、まだ寒い時期。私、敷き毛布っていうのを敷いてるんですよ。それがね、ベッドからずれてたんですね。で、勢いよく飛び起きたら、毛布と一緒にベッドの下に転げ落ちまして、そこに置いてあったのが健康器具。電源を入れると、その上に立っているだけで体幹が鍛えられる（健康器具）。鉄製のプレートの角に、肋骨をぶつけました」と骨折の状況を明かした。

そして「だから“健康器具で健康を害した”…っていうオチがついてるんです。もう、すぐ翌日、整形外科に行きましてね」と“自虐ネタ”で笑いを誘っていた。