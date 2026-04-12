きょうは、九州や南西諸島北部では雲が多く、南部から次第に雨が降り出し、あすは九州から中国地方にかけて広い範囲で雨が降りそうです。北海道では、きょうの午後は概ね晴れますが、あすは午後から雲が広がりやすく、雨が降る所がある見込みです。その他の地域は概ね晴れますが、空気が乾燥しそうです。朝晩の寒暖差も大きいため、体調管理にご注意ください。最高気温は全国的に平年より高い日が続きそうです。さて、月探査のアル