長期の積立・分散投資向きを厳選！国が定めた要件 NISAの投資信託は金融庁が認めたものだけ 長期の積立・分散投資向きの投資信託を厳選 NISAのつみたて投資枠で購入できる投資信託は、投資の初心者でもある程度安心して運用できるように、非常に厳しい条件をクリアしたものだけが選ばれています。現在、国内で購入可能な投資信託は約6000本あるといわれていますが、そのなかでもつみたて投資枠の対象商品は2024年4月末時点で