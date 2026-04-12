「ダイエット中だけど、お腹いっぱい食べたいし、健康も気になる」――そんなわがままな願いをすべて叶えてくれる一冊、『オートミールでスープジャー弁当』をご存知ですか？ 2022年の発売以来、常に売れ続けている本書の電子版が、4月12日限定でAmazonセール中です！ オートミールでスープジャー弁当 スープを注いで放置するだけのダイエットレシピ