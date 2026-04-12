「ダイエット中だけど、お腹いっぱい食べたいし、健康も気になる」――そんなわがままな願いをすべて叶えてくれる一冊、『オートミールでスープジャー弁当』をご存知ですか？ 2022年の発売以来、常に売れ続けている本書の電子版が、4月12日限定でAmazonセール中です！

オートミールでスープジャー弁当 スープを注いで放置するだけのダイエットレシピ 著:牛尾理恵 Amazon ポチップ ポチップ

本書一番の特徴は、オートミールを「お米代わり」の主食として活用すること。

オートミールは煮込む必要がなく、スープに入れるだけでOK。忙しい朝でもサッと準備できて、お昼にはスープジャーの中でちょうどよくふやけて食べ頃に！ 手間なく「お腹にたまる一品」が完成します。加熱時間を必要としない究極の「時短メニュー」でもあるんです。

また、「低カロリーで食物繊維が豊富」というオートミールの特性を活かし、食べるだけで自然と腸活ができるのもうれしいポイント。メニューも飽きがこないよう工夫されており、「雑炊」「リゾット＆ポタージュ」「お粥」と、和洋中のバラエティ豊かなレシピが揃っています。

著者は、テレビや雑誌などのメディアで活躍中の料理研究家・牛尾理恵先生。栄養士であり、自身も運動や筋トレに励む牛尾先生だからこそ提案できる「健康的に、おいしく食べて痩せる」ためのロジックが詰まっています。初めてオートミールを食べる方にも「これなら簡単で続けられる！」「おいしい！」と大好評です。

スープジャー専用だと思われがちですが、実は「器に盛ってすぐ食べられるスープ」としても優秀なレシピばかり。朝ごはんにサッと作ったり、メイン料理をオートミールに置き換えて夜食にしたりと、ライフスタイルに合わせて幅広く活用できます。

『オートミールでスープジャー弁当』がお得に手に入るのは今日だけ！ ぜひこの機会に、無理なく続く「おいしい健康習慣」を始めてみませんか？

オートミールでスープジャー弁当 スープを注いで放置するだけのダイエットレシピ 著:牛尾理恵 Amazon ポチップ ポチップ

The post 忙しい朝の5分で腸活！ Amazonで『オートミールでスープジャー弁当』がセール中！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.