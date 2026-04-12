ドウシシャは4月中旬に、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」の単品販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始する。●セット不要の声に応えて「evercook fit」は、2025年11月に発売された取っ手が取れるフライパンで、新生活やギフトに適したセット品として販売されてきた。今回の単品販売は、ユーザーから