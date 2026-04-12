56季連続最下位の“弱者の兵法”「ウチの打線に連打や長打は期待できない」東京六大学野球春季リーグが11日に開幕した。連盟結成101年目の今年から、東京六大学はDH（指名打者）制と“拡大ベース”の採用に踏み切った。他大学以上にルール変更を戦術に活かし、味方に付けようとしているのが、56季連続最下位からの巻き返しを図る東大だ。開会式直後の昨秋覇者・明大との試合で、いきなり大接戦を演じて見せた。東大はこの明大1