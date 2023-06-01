◇セ・リーグDeNA4―3広島（2026年4月11日横浜）雨天中止となった前日からスライド登板となったDeNAのエース・東が7回4安打3失点（自責点1）で今季2勝目を挙げた。「相手打線も早打ちだったので、ストライクゾーン内で勝負がしっかりできてよかった」。4―1の7回2死から牧の失策の直後に坂倉に2ランを被弾。「7回のホームランとか、ああいうミスしてるようでは優勝は遠のいてしまうので気を引き締めたい」と反省も忘れ