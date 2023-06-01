「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の予選A卓・南2局、グラビアアイドルの天木じゅんが、解説陣も予測不能な「ミラクルプレー」を披露した。2万6300点持ちの2着目で迎えた中盤、その一打が卓上の空気を一変させた。【映像】天木じゅんが見せたミラクルプレー7巡目、天木は五万を引き入れてタンヤオのテンパイを果たす。本来であれば7索切りの5・8筒待ちでリーチをかける場面だが、待ちの形が判然