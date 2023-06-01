「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の予選A卓・南2局、グラビアアイドルの天木じゅんが、解説陣も予測不能な「ミラクルプレー」を披露した。2万6300点持ちの2着目で迎えた中盤、その一打が卓上の空気を一変させた。

【映像】天木じゅんが見せたミラクルプレー

7巡目、天木は五万を引き入れてタンヤオのテンパイを果たす。本来であれば7索切りの5・8筒待ちでリーチをかける場面だが、待ちの形が判然としなかったのか、天木は不思議な理牌を見せる。これには実況の日吉辰哉も「でも、なんか変な理牌してる！」と叫んだ直後、天木は暗刻の8索を1枚切り、まさかのイーシャンテン戻しを選択。日吉は「ほら、やっちゃった！」と悲鳴を上げた。

しかし、ここから奇跡が始まる。次巡、天木は本来のアガリ牌であった5筒を即座にツモ。日吉が「一発ツモでした！」と悔しがる中、天木はさらに手を進め、今度は6・9索待ちで平和のテンパイを入れ直す。ここでもリーチせずダマテンを続行すると、水泳の五輪銅メダリスト・宮下純一から打ち出された9索を、なんと天木は見逃した。日吉が「見逃していく！」と驚愕する中、天木は次巡にツモ切りでリーチを宣言。この不可解な動きに、歌手・声優・プロ雀士の武田雛歩が惑わされたか、直後に6索を放銃。結果としてリーチ・タンヤオ・平和の3900点のアガリとなった。

対局後、天木が「この時、わからなかったんです〜」と無邪気に振り返ると、日吉は「ウソでしょ！？」と絶句。KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）も「見逃していると思わないもんね」と、プロの読みを越えた一打に苦笑いするしかなかった。視聴者からは「謎すぎるｗ」「まじか」「パルプンテが過ぎる」「ええ、天才かよｗ」「そりゃ止まるわけねえわw」と、奇跡の打ち筋を称賛する声が相次いだ。

（ABEMA／チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦）

