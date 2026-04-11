11日、自民党本部で開かれた全国幹事長会議で、麻生太郎副総裁が挨拶し、日本経済の現状について「前進している」との認識を示した。【映像】麻生副総裁「やれる政党は自民党しかない」麻生副総裁は日本経済について、「いま日本という国はGDPでついに600兆という数字を達していくことができました。経済は間違いなく前進を開始しております」と強調した。続けて「少なくとも我々は年率5％の賃上げも成功しております。3年連続