Image: ©2025 FOCUS FEATURES LLC. 『ノマドランド』（2020）で第93回アカデミー賞にて作品賞と監督賞を受賞した、クロエ・ジャオ監督による待望の最新作『ハムネット』が全国で公開された。原作は北アイルランド出身の作家マギー・オファーレルによる、世界で喝采を浴びた同名小説。ウィリアム・シェイクスピアの妻アグネスの視点から、夫妻の息子ハムネットをめぐる波乱に満ちた出来