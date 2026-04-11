歌手の和田アキ子（76）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。お兄ちゃんと呼ぶ同じ誕生日の大物芸能人を明かした。今月10日に76歳の誕生日を迎えた和田。この日は音楽企画「名曲ディスカバリー 祝 和田アキ子生誕記念 アッコと同じ4月生まれのアーティストスペシャル」として放送した。そんな中、アシスタントの垣花正アナウンサーは「