歌手の和田アキ子（76）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。お兄ちゃんと呼ぶ同じ誕生日の大物芸能人を明かした。

今月10日に76歳の誕生日を迎えた和田。この日は音楽企画「名曲ディスカバリー 祝 和田アキ子生誕記念 アッコと同じ4月生まれのアーティストスペシャル」として放送した。

そんな中、アシスタントの垣花正アナウンサーは「まさに今日が誕生日、加山雄三さんです」と11日に89歳の誕生日を迎えた歌手で俳優の加山雄三を紹介した。

和田は「この間奥様とちょっと話した時、“お兄ちゃんももう来月で90よ”っておっしゃってたんだけど、数えで計算されていたのかな。でも、すこぶる元気だそうです」と近況も明かした。

親交が深い加山との思い出写真を振り返る場面も。2019年4月10日、加山主催の「若大将フェスティバル」に和田が出演。「お兄ちゃんのギター借りて、ギター弾けないのにギター弾いているふりしてオープニングが始まったからね。懐かしい」と回顧。まだ新型コロナウイルスが猛威を振るう2021年には2人の誕生日の前祝いと加山の快気祝いを兼ねた食会を行ったといい、「これは六本木の有名なお寿司屋さん。日本一高いなんじゃないかっていう。奥様が“前に行ったことある”って言うんで。そしたら本当にお兄ちゃんよく食べて。本当に。私が“もうお兄ちゃん帰った方がいいんじゃない？”って言うほど」と懐かしんだ。

和田が「この前に一回、お兄ちゃんの住んでらっしゃる、今は引っ越されたけど、世田谷のイタリアンレストランでご馳走になったんですよ」と話すと、「加山さんは本当にアッコさんのことを妹のように可愛がり続けていて」と垣花アナ。和田も「はい、本当に」と応じた。

かつてプライベートで「ぼくの妹に」を和田のためだけに歌ってくれたことがあることも明かされた。