有人での月周回計画「アルテミスII」で4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船が10日間の旅を終えて先ほど地球に帰還しました。【映像】カリフォルニア州沖に着水した宇宙船「オリオン」宇宙船「オリオン」は宇宙空間でエンジン部分を切り離し、日本時間の午前9時ごろ大気圏に再突入しました。その際、オリオンは秒速およそ11キロという猛烈なスピードで、機体は2800度ほどの高温にさらされたものとみられます。そしてその後、パラシ