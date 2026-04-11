「うま味調味料は危険」「味覚が壊れる」――そんな不安を、なんとなく信じていませんか。嫌われがちなグルタミン酸ナトリウムですが、その多くは思い込みや古いイメージにすぎません。私たちは何を誤解し、何を事実として知るべきなのでしょうか。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。「うま味調味料＝危険」は思い込