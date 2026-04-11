放送文化の向上に貢献した番組、スタッフ、俳優に贈られる「第34回橋田賞」（橋田文化財団）が11日付で発表された。橋田賞には大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」などに出演した小芝風花、NHK連続テレビ小説「あんぱん」、同作ヒロインの今田美桜らが選ばれた。橋田賞新人脚本賞はは該当なしだった。橋田文化財団は21年に95歳で亡くなった、脚本家の橋田壽賀子さんが前理事長を務めていた。授賞式は5月10日に開催される。受