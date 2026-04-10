◇NBAレイカーズ119ー101ウォリアーズ（2026年4月9日チェイス・センター）レイカーズの八村塁（28）が9日（日本時間10日）の敵地ウォリアーズ戦で先発出場。得意の3Pシュートを2本決めるなど12得点をマークした。チームはレブロン・ジェームズがチーム最多26得点11アシスト8リバウンドでけん引。快勝を収めて連敗を3で止めた。前回の試合となった7日（同8日）の本拠地サンダー戦では、第1Q開始直後に懲罰交代から気持ち