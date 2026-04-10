2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年1月24日）*****芸能活動を休止し、カナダへ留学して4年目の光浦靖子さん。芸能界を離れ、自分のことを誰も知らないバンクーバーで、まったく新しい人間関係を築いています。物価が高くて暮らしはつましくても、気持ちはどんどん解放されているそうです（構成：川口美保撮影：本社・武田裕介）【写真】川の中