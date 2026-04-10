タレントのりんごちゃんが、ヒョウ柄ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。【映像】りんごちゃん、約10kg減量のビフォーアフター2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組『熱狂マニアさん！』で、運動はせず、缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦した、りんごちゃん。体重は88kgから81.5kgと6.5kgの減量をしていた。約2カ月後にも同じ番組でダイエット企画の第2弾に挑戦し、低糖質・低カロリ