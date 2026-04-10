９日午前、浜松市中央区で枯れ草を焼く火事があり、現場近くに住む83歳男性が死亡しました。警察と消防によりますと、９日午前10時ごろ、浜松市中央区早出町で「畑で何かが燃えている。建物に燃え移りそうだ」と近所の人から消防に通報がありました。火はおよそ30分後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。亡くなったのは、近くに住む男性（83）で、当時の目撃情報などから1人で野焼きをしていたとみられ