カシオ計算機は、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK」の新製品として、ヨセミテの青みがかった情景から着想を得た「PRW-B1000B-2」を4月10日に発売する。●ヨセミテの静謐な青を再現世界中のクライマーを魅了するヨセミテの巨大な岩壁から着想を得たデザインに、キャンプから本格登山まであらゆるアウトドアシーンで頼りになる高い機能性と実用性を詰め込んだ。静謐な空気の中で切り立った花崗岩が淡いブルーに染まりゆく瞬