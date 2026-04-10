ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。原料をはじめ輸送費や包装資材、人件費等の上昇は依然続いているが、今期も適正価格の実現と適正利益の確保に力を注ぐ。同社・冨田博之社長に前期概況と今期の重点施策を聞いた。◇◇――前期着地につい