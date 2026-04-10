SKE48公式サイトは9日、マネジャーとの業務を超えた、不適切とも取れるやりとり、行動があったことが発覚し、1月8日から活動を自粛していた、Team Eの中坂美祐（20）が10日から活動を再開すると発表した。SKE48は、1月8日に発表した文書の中で「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたました。そして、これらの連絡におきましては誤解を招き、不適