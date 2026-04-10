SKE48公式サイトは9日、マネジャーとの業務を超えた、不適切とも取れるやりとり、行動があったことが発覚し、1月8日から活動を自粛していた、Team Eの中坂美祐（20）が10日から活動を再開すると発表した。

SKE48は、1月8日に発表した文書の中で「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたました。そして、これらの連絡におきましては誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていたことも当該スタッフならびに本人への聞き取りにより、事実関係を確認いたしております」と調査内容を説明。

「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました。また、中坂美祐につきましても協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」と発表していた。

今後については「各種サービスの再開も4月10日からとさせて頂きます」とした。一方で「但し4月12日に予定しております。FC会員限定バスツアー『家族旅行2026』は不参加となります。また、SKE48ミミフィーユとしての活動再開は未定となりますので、決まり次第お知らせいたします。それまでに行われるイベントに関しては不参加となります」とした。

「イベント出演・広告出演などの対外的な活動につきましては、スポンサー様・メディア様・関係各所と協議のうえ、順次再開していく予定です。これからも温かい応援をよろしくお願い申し上げます」とつづった。