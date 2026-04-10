TAISHIさん、大吉さん、Yoshitoさんを紹介男性ならではのダイナミックな動きでファンを魅了するソフトバンクホークスパフォーマンスチーム「アクロバットパフォーマー」。ここではTAISHIさん、大吉さん、Yoshitoさんを紹介する。◇TAISHIさん福岡県出身、4月30日生まれ、身長175センチ。趣味は音楽を聴くこと、ドライブ。今季は活動2年目。継続を決めたのは「優勝したときのあの喜びをもう一度みんなで味わいたい」という想い