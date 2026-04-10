TAISHIさん、大吉さん、Yoshitoさんを紹介

男性ならではのダイナミックな動きでファンを魅了するソフトバンクホークスパフォーマンスチーム「アクロバットパフォーマー」。ここではTAISHIさん、大吉さん、Yoshitoさんを紹介する。

◇TAISHIさん

福岡県出身、4月30日生まれ、身長175センチ。趣味は音楽を聴くこと、ドライブ。今季は活動2年目。継続を決めたのは「優勝したときのあの喜びをもう一度みんなで味わいたい」という想いから。2026年に自身に課している課題は「アクロバットの技の数を増やす！」。

◇大吉さん

福岡県出身、8月31日生まれ、身長170センチ。趣味は温泉。大吉さんは「みずほPayPayドームで最高の景色を見ながらパフォーマンスをしたい」との思いで、3年目の活動継続を決めた。これまでの活動で一番うれしかったことを聞くと「ファンの皆さまからお礼の言葉をいただいたとき」と教えてくれた。

◇Yoshitoさん

長崎県出身、5月7日生まれ、身長167センチ。趣味は音楽を聴くこと、作曲。理想の休日の過ごし方は「好きな服をたくさん買って、甘いもの、おいしいものを食べまくる」。活動2年目を迎えたYoshitoさんはダイナミックなアクロバットはもちろん、小学生の頃から磨き続けてきたダンスも魅力。「昨シーズンよりも、もっとレベルの高いパフォーマンスを届けたい」と、向上心を胸に進化を続ける。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）