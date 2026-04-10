きょうは、低気圧が日本海を北東に進み前線が本州付近を通過する見込みです。この影響で、西日本から東日本にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。全国的にまとまった雨雲がかかり、雷を伴って激しく降るところもありそうです。夜遅くには本州付近の雨は止んでいきますが、北海道では雨が残るでしょう。沿岸部を中心に風も強まる予想です。最高気温は平年より高いところが多く、関東から西では概ね20度を超える見込みで