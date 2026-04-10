アメリカのトランプ大統領はイランがホルムズ海峡で通航料を徴収することは「あってはならない」と警告しました。【映像】トランプ大統領のSNS投稿内容トランプ大統領は9日、自身のSNSに「イランがホルムズ海峡を通過するタンカーに通航料を課しているとの報道があるが、そんなことはあってはならない。もし、事実であれば今すぐやめるべきだ」と投稿しました。また、「イランの協力の有無にかかわらず、非常に近いうちに石