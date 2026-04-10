[4.9 ECL準々決勝第1戦 クリスタル・パレス 3-0 フィオレンティーナ]UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は9日、準々決勝第1戦を各地で行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)はフィオレンティーナ(イタリア)に2-0で勝利した。鎌田はボランチの一角で先発出場。絶妙な浮き球パスとクロスでリードを広げる2点を演出し、ホームでの大勝に大きく貢献した。クラブ史上初の欧州カップ戦出場を果たしたクリス