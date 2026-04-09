記事ポイント福山市の全庁約3,000名にAsanaを展開部署横断の業務管理を共通言語で可視化引き継ぎしやすい定着モデルを段階的に構築 双日テックイノベーションが、広島県福山市でクラウド型ワークマネジメントツール「Asana」の導入と定着支援を進めています。約3,000名規模の全庁活用へ広がっている点に加え、業務の見える化と引き継ぎしやすい運用モデルづくりが大きな特徴です。 双日テックイノベーション「Asana」