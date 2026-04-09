ファミリーレストランのジョイフルは、4月14日15時から、夏の定番スイーツ「ふわふわ かき氷」の販売を開始する。例年、気温が上がり始める時期に合わせて4月中旬より販売しており、一足早い夏の味として楽しめる商品。今年は新メニュー3種を含む全5種類をラインアップする。【画像を見る】ジョイフル「ふわふわかき氷」のラインアップ、クリームソーダ、巨峰ブルーベリー、白桃マンゴーソース、いちごみるく、抹茶あずきミルクを