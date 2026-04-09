【モデルプレス＝2026/04/09】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が、2026年4月8日・9日に東京ドームで「JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁’」を開催。ここでは2日目の様子をレポートする。【※ネタバレ・セットリストに触れる箇所あり】【写真】JO1、東京ドームでユニット曲初披露◆JO1、東京ドーム＆京セラドームで‘EIEN 永縁’開催JO1は「JO1DER SHOW 2024 ʻWHEREVER WE ARE’」から、ライブのタイトル