９日、中国商用飛機を訪れた鄭麗文氏一行。（上海＝新華社記者／邢広利）【新華社上海4月9日】中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席は9日、同党の訪問団を率い、上海にある中国国有航空機大手の中国商用飛機（COMAC）を訪れた。９日、中国商用飛機を訪れた鄭麗文氏（左から３人目）一行。（上海＝新華社記者／邢広利）