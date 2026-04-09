Ｍ！ＬＫの曽野舜太と吉田仁人が９日、都内で「２０２６年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに登壇した。「キャラクター大賞」は４５０を越えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年は９０キャラクターがエントリーした。曽野は「僕はクロミちゃんが推し」と明かした。「推しになったきっかけがありまして、音楽番組でお会いした時にう