Ｍ！ＬＫの曽野舜太と吉田仁人が９日、都内で「２０２６年サンリオキャラクター大賞」開幕イベントに登壇した。

「キャラクター大賞」は４５０を越えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年は９０キャラクターがエントリーした。

曽野は「僕はクロミちゃんが推し」と明かした。「推しになったきっかけがありまして、音楽番組でお会いした時にうわっかわいいな〜と手を振ったらクロミちゃんが照れて。小悪魔的なかわいさもありつつ、照れてくれるんだと。そこでグッと心をつかまれて推しになりました、かわいすぎて滅でした！」と熱弁。実際にクロミが登場すると、曽野は照れながら、Ｍ！ＬＫの人気曲「好きすぎて滅！」に合わせて、一緒にポーズを決めていた。

吉田はサンリオキャラクターについて「みなさんかなり好きです」と笑顔で話しつつ、「今回はシナモン」とシナモロールに寄せたコーデを紹介した。さらに「のんびり感のかわいらしさがありつつ、ＳＮＳとかだと結構おちゃめな一面があるんですよ。総じてかわいい。どれを見ても絶対にかわいいと、見ていていやされる」と熱く語った。吉田はシナモロールとポムポムプリンの間で人気曲「イイじゃん」ポーズを決めるなど、交流を楽しんだ。

曽野と吉田はハローキティ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコとともにＭ！ＬＫの人気曲「爆裂愛してる」を踊って盛り上げた。最後のあいさつで曽野は「爆裂うれしすぎて滅！でした」と笑顔。吉田も「毎年盛り上がっているイベントのタイミングで僕らがというのは夢みたいでありがたい」と感謝していた。