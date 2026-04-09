最新データによると、中国のアニメ映画「哪吒之魔童閙海（ナタ 魔童の大暴れ）」の総興行収入が4月8日時点で「タイタニック」を上回り、世界興行収入歴代4位となったことが分かりました。「ナタ 魔童の大暴れ」は2025年1月29日の公開以来、113項目で記録を塗り替えたほか、世界のアニメ映画興行収入ランキングトップ、アジア初の興行収入100億元（約2327億円）を超え、単一映画市場での興行収入の世界最高記録更新など