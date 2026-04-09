中国アニメ映画「ナタ 魔童の大暴れ」が世界歴代興行収入4位に

最新データによると、中国のアニメ映画「哪吒之魔童閙海（ナタ 魔童の大暴れ）」の総興行収入が4月8日時点で「タイタニック」を上回り、世界興行収入歴代4位となったことが分かりました。

「ナタ 魔童の大暴れ」は2025年1月29日の公開以来、113項目で記録を塗り替えたほか、世界のアニメ映画興行収入ランキングトップ、アジア初の興行収入100億元（約2327億円）を超え、単一映画市場での興行収入の世界最高記録更新など、308項目で目覚ましい成績を上げています。

同作は2019年に登場した衝撃的なアニメ映画「ナタ魔童降臨」の続編として、中国の伝統神話に基づいて制作されたアニメ映画です。場面設定からキャラクターデザイン、さらに細部の描写に至るまで、中国伝統文化の要素が取り入れられています。また、映画はナタの成長過程と時代の精神とを緊密に結びつけ、困難に直面した際の中国人の強靱さと勇気を表現しています。

フランス、マレーシア、シンガポール、スウェーデン、オーストラリア、ニュージーランドなどの各国で上映され、現地の人々に映画鑑賞ブームを巻き起こしたほか、中国映画産業の実力や、文化的魅力を感じさせる場を提供しました。（提供/CGTN Japanese）