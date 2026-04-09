元巨人監督の堀内恒夫氏が９日、自身のブログを更新。８日の広島戦で７回３安打１失点と好投した巨人・田中将大投手について「もうね、１００点満点ですよ。素晴らしいピッチング内容だった」と高く評価した。田中将は７９球を投げ、３奪三振、与四球１だった。堀内氏は「いいところに投げてストライクをバンバン取りにいった」とし、それを打者がスイングしない投球を「これが『勝つピッチング』というやつだな」と称賛し「ほ