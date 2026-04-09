4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。福山雅治による主題歌の楽曲タイトルを本日発表！本作のために福山が書き下ろす新曲のタイトルは「拍手喝采」。楽曲は、4月11日（土）の「タツキ先生は甘すぎる！」初回放送で解禁となる。楽曲タイトルの発表に合わせ、福山と主演・町田啓太のコメントを公開！■福山雅治 コメント主題歌のタイトルは「拍手喝采」です。よく思いま