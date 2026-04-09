4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。福山雅治による主題歌の楽曲タイトルを本日発表！

本作のために福山が書き下ろす新曲のタイトルは「拍手喝采」。楽曲は、4月11日（土）の「タツキ先生は甘すぎる！」初回放送で解禁となる。

楽曲タイトルの発表に合わせ、福山と主演・町田啓太のコメントを公開！

■福山雅治 コメント

主題歌のタイトルは「拍手喝采」です。

よく思います。心というものは「強くて弱い、弱くて強い」と。

モノの見かた、感じかた次第で目の前の景色は変わっていくと。

人は十人十色で千差万別。他者と同じ人間にはなれないけれど、タツキ先生のように子どもと同じ目線に立つことは出来るのかもしれません。

ささいなことでも発見があり、それを面白がれたら人生も面白くなる。

このドラマ世界の子どもたち、大人たち、そしてタツキ先生、それぞれの人生の発見と向き合いかたに「拍手喝采」したくてこの歌が生まれてきました。

ドラマ共々、是非お楽しみください。

■町田啓太 コメント

主題歌を聴いたとき、個性という楽器を思いっきり鳴らし、力強い足音を立てながら未来に向かって前進していくドラマの子どもたちと、それに手拍子を贈る大人たちの風景が頭に広がりました。

きっと、ドラマのこと、子どもたちのこと、登場人物やその背景に想いを馳せながら楽曲を制作してくださったんだろうなと心から感動しました。

このドラマとの親和性に鳥肌です。

福山雅治さんの深い包容力を感じる歌声と、背中を押しながらも寄り添ってくれる歌詞に勇気をもらいました。

まだまだ撮影は続きますが、「拍手喝采」を聴きながらみんなで走り抜けたいと思います。

ドラマと共に早くみなさんにも届いてほしいです。

■楽曲情報

ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」主題歌

「拍手喝采」

福山雅治（アミューズ／Polydor Records）