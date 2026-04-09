ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間8日、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。6回1失点という投球で今季2勝目の権利を持って降板した。大谷は初回の第1打席、ブルージェイズ新加入の右腕シースから四球を選び、日本人最長タイ記録となる43試合連続出塁をマーク。ここから無死一、二塁の好機を作ったが、3番ウィル・スミスが空振り三振、4番フレディ・フリーマンが二直併殺打に